Atalanta-Inter, il tabellino della partita dell’11ª giornata

Atalanta-Inter Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per l’undicesima giornata del Campionato Primavera 1.

SOLO UN PARI − Atalanta-Inter 1-1, match valido per l’undicesima del campionato Primavera 1. Il primo tempo è avido di emozioni, con entrambe le squadre incapaci di creare occasioni da gol. Nella ripresa sblocca la partita Sarr, che approfitta di un pallone vagante in area orobica e trasforma in rete di testa. La beffa, per la squadra di Chivu, arriva all’89’ con l’Atalanta che costruisce l’azione del pareggio con Bonomi che serve a Vlahovic un pallone da spingere solo in rete. Dopo il pari con Verona altra frenata per i nerazzurri.

ATALANTA-INTER 1-1

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo (71′ 26 Miconi), 15 Stante, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro (86′ 31 Zanchetta), 5 Bovo, 8 Di Maggio (91′ 28 Mazzola); 10 Kamate (86′ 18 Zuberek), 9 Sarr, 11 Quieto (71′ 17 Vedovati). A disposizione: 21 Raimondi, 2 Nezirevic, 13 Motta, 16 Guercio, 24 Ricordi, 29 Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): Pardel; 2 Obric, 4 Comi, 18 Guerini; 14 Bordiga (75′ 29 Castiello), 36 Colombo (67′ 31 Cassa), 6 Mendicino, 33 Regonesi; 7 Manzoni (67′ 21 Bonanomi), 11 Vavassori; 9 Vlahovic. A disposizione: 22 Sala, 3 Simonetto, 5 Ghezzi, 8 Riccio, 23 Tornaghi, 28 Martinelli, 30 Capac, 32 Gariani. Allenatore: Giovanni Bosi

Arbitro: Mattia Drigo; Assistenti: Boato, Roncari.

Ammoniti: 8′ Bovo (I), 31′ Matjaz (I), Bonanomi (A), 64′ Aidoo (I), 72′ Regonesi (A)

MARCATORI: 58′ Sarr (I), 89′ Vlahovic (A)