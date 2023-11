Owusu, problema grave. Prevista addirittura un’operazione

Enoch Owusu ha fatto registrare un problema molto grave. Il giocatore resterà fuori a lungo, è prevista un’operazione a breve.

INFORTUNIO – Enoch Owusu ha una meniscopatia laterale al ginocchio destro. Problema gravissimo per il giovane dell’Inter Primavera, che dovrà addirittura operarsi nella giornata di mercoledì. In questa stagione già aveva saltato più di un mese di partite, stava rientrando in forma negli ultimi giorni ma la sfortuna si abbatte sull’esterno italiano. Annata veramente no per il giocatore, previsto un lungo periodo di stop per recuperare e fare riabilitazione in seguito all’operazione. Solo quattro presenze in campionato per il classe 2005.