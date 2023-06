Zhang gioca d’anticipo Manchester City-Inter: Oaktree, il prezzo è giusto?

Zhang alla vigilia di Manchester City-Inter si prepara alla sua seconda finale internazionale da Presidente dell’Inter, la prima in Champions League. L’obiettivo ora non è solo “vendicare” la sconfitta in Europa League (vedi focus) ma anche dare un futuro più solido alla società Inter

MOSSA TEMPESTIVA – La vigilia di Manchester City-Inter inizia con la presenza, in prima pagina, di Steven Zhang (vedi focus). Il Presidente dell’Inter non aspetta il triplice fischio finale per rilasciare le prime dichiarazioni tanto sul futuro nerazzurro quanto sulla Finale di Champions League (vedi focus). Strategia? Sicuro, a prescindere dai piani reali. Evidentemente iniziano a fare effetto le notizie sul forte interesse non solo di Thomas Zilliacus (vedi focus). E non solo, visto che la situazione economico-finanziaria dell’Inter sotto il controllo del Suning Group della Famiglia Zhang è argomento internazionale da anni. La cattiva pubblicità non fa mai piacere. Ancora di più a ridosso della partita più importante degli ultimi ormai sette anni di gestione. Zhang stavolta non perde tempo e fa un ulteriore passo avanti, sicuro di rimettersi al centro del villaggio nerazzurro a prescindere da come finirà Manchester City-Inter. Una mossa che, in un certo senso, sposta per un attimo l’attenzione mediatica sui temi extra campo. Probabilmente, anche se a breve il focus sarà esclusivamente sul campo, Simone Inzaghi (vedi focus) ringrazierà.

L’importanza di Manchester City-Inter per Zhang

BIVIO NERAZZURRO – Il futuro dell’Inter è ancora un grosso punto interrogativo. Perché, pur avendo ridotto i costi e soprattutto aumentato i ricavi grazie alla stagione fatta in Champions League, i debiti storici diminuiscono ma non si annullano. Zhang annuncia di voler puntare sulla rinegoziazione del prestito con Oaktree (vedi dichiarazioni). Una soluzione da breve periodo. L’ennesima. Il modo più facile per continuare ad andare avanti sperando solo di migliorare relativamente la situazione. Tamponare, non programmare. E invece l’Inter adesso necessita di pianificazione. Strategia di lungo periodo, non breve. Utilizzare la Finale di Champions League come punto di partenza anziché di arrivo. Tutti discorsi che oggi e soprattutto domani lasciano il tempo che trovano. Zhang può dire, fare e pensare ciò che vuole con la sua Inter ma è l’Inter guidata da Inzaghi ad avere il compito più impegnativo: Manchester City-Inter è un’occasione irripetibile per chiudere al meglio un ciclo iniziato paradossalmente anni prima dell’avvento di Suning in Italia e riaprirne immediatamente un altro (ancora) più virtuoso. E in quel caso sarebbe Zhang a ringraziare Inzaghi, anche in vista della lievitazione del prezzo sul mercato…