Antonello: «Manchester City-Inter, comunque vada siamo felici. Ce la giocheremo»

Alessandro Antonello, Chief Executive Officer dell’Inter, ha parlato in vista della finale di Champions League contro il Manchester City.

MANCHESTER CITY-INTER – Queste le parole di Alessandro Antonello, Chief Executive Officer dell’Inter, a Sky Sport in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. «Com’è l’attesa e l’emozione di essere arrivati a un appuntamento così importante? Sì, ormai siamo a Istanbul, mancano poche ore quindi l’attesa è stata lunga in queste giornate intense di lavoro preparatorio. Però siamo felici di esser qui, di giocarcela fino in fondo con la consapevolezza che è stata una stagione incredibile. Dopo tredici anni essere qui a Istanbul a giocarci una finale di Champions è solo una gran gioia per noi e anche per tutti i tifosi».

ORGOGLIO – Antonello ha aggiunto. «Cosa vuol dire essere arrivati fino alla finale di Champions che non è comunque, a prescindere da come vada, un risultato che si ottiene con facilità? C’è tanto orgoglio perché il lavoro fatto in questi anni è il coronamento di tutto il lavoro fatto, arriva proprio con una finale. E, comunque vada il risultato, siamo veramente felici e orgogliosi di essere qui. Ce la giocheremo fino in fondo e però ecco, è il coronamento del lavoro svolto in tutti questi anni».