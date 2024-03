Zefi scomparso anche a Roma: l’opzione dell’Inter è già a rischio

Zefi è finito fuori dai radar in tempo record dopo aver lasciato l’Inter per la Roma. Il talento irlandese non riesce a trovare dimensione né pace. E nemmeno spazio, dal momento che non vede il campo. L’opzione nerazzurra post-cessione rischia di svanire insieme al suo potenziale

OGGETTO MISTERIOSO – Dal 12 gennaio 2024 Kevin Zefi è un nuovo calciatore della Roma, che si è assicurata le sue prestazioni sportive a costo zero. L’Inter decide di liberare il classe 2005 irlandese mantenendo la percentuale in caso di futura rivendita. Una percentuale alta – pari al 25% – ma che non è detto porterà qualcosa nelle casse nerazzurre. Da quel giorno la carriera di Zefi non vede ancora la luce. Esattamente come prima. Forse anche peggio. L’unica variazione riguarda l’età, visto che è già andato in scena il primo compleanno giallorosso e oggi Zefi ha 19 anni. Sul campo, invece, il poco si mischia al nulla. Una sola presenza con la Roma Under-19 da subentrato, contro il Milan, risalente al 27 gennaio. E solo altre tre convocazioni – contro Bologna, Torino e Cagliari – vissute dalla panchina. Per il resto, sono sei le partite nelle quali Zefi non è stato convocato. L’ultima proprio contro l’Inter (1-1), dopo Monza, Frosinone, Genoa, Atalanta e Fiorentina. Il sogno di esordire in Serie A, senze nemmeno essere protagonista in Primavera 1, è un paradosso nelle ambizioni di Zefi. Lasciata l’Inter con non poche polemiche, la carriera del talento irlandese stenta a decollare in Italia e anche in Irlanda adesso dubitano: Zefi continua a essere un “oggetto misterioso” dopo le premesse iniziali. Arriverà il suo momento?