Thuram, verso Inter-Udinese sulle orme di Adriano: un legame

Thuram, nuovo gioiello dell’Inter, segue le orme di un ex fuoriclasse nerazzurro come Adriano. Tra esultanze celebrative, post e interazioni social, l’attaccante francese prova a far rivivere ai tifosi emozioni simili a quelle provate col brasiliano

IDOLO – Marcus Thuram, figlio d’arte di papà Lilian, prova a seguire le orme di un idolo del passato Inter. Si tratta del ‘imperatore’ Adriano. Il nuovo beniamino del pubblico nerazzurro ha fatto presente in più occasioni la sua stima per l’ex numero 10 dell’Inter. Tra i due ci sono state diverse interazioni sui social network, tra commenti e vari post dedicati. L’ultimo omaggio di Thuram all’ex calciatore brasiliano, è rappresentato proprio dall’esultanza dopo il gol contro il Napoli di domenica scorsa. Gesto molto apprezzato dal brasiliano che ha commentato il post celebrativo del francese, dalla sua pagina Instagram.

PRECEDENTE – Era il 17 ottobre del 2004 quando in Inter-Udinese, proprio Adriano metteva a segno un gol iconico. Fu proprio una delle sue reti più belle segnate con la maglia nerazzurra. Chissà se questo elemento non sarà preso in considerazione da Thuram, per provare a omaggiare ancora una volta l’ex attaccante brasiliano. L’Inter deve vincere contro la squadra di Cioffi per tenere la testa della classifica, rispondendo alla Juventus che ieri sera ha battuto il Napoli per 1-0. Nel frattempo, Inzaghi si gode il giovane talento francese che sta mettendo a repentaglio le difese avversarie in Serie A e in Champions League.