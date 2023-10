Thuram, impatto devastante. Giusto ora paragonarlo a Lukaku?

Marcus Thuram ha avuto innegabilmente un impatto devastante all’Inter. Il giocatore si è inserito subito nella squadra e sta facendo la differenza. È giusto il paragone con Romelu Lukaku? La risposta.

NUOVO – Marcus Thuram non ha mai giocato in Italia, eppure ha segnato 2 gol e siglato 4 assist in Serie A. Marcus Thuram non ha mai giocato con Lautaro Martinez, eppure sembra essere il suo compagno da una vita. Il francese sta impressionando per il modo in cui incide, per le qualità che ha mostrato e per l’incisività anche nei momenti più difficili. I suoi gol sono valsi tutti tanto: dal primo alla Fiorentina fino alla perla nel derby con Milan e all’ultimo decisivo contro il Benfica.

Thuram e il vizio dei paragoni

PARAGONE – Al 5 ottobre è difficile fare paragoni con il passato. C’è chi si diverte giudicando Thuram e Romelu Lukaku con lo stesso metro, ma non può essere. Il belga all’Inter ha giocato da prima punta, ha occupato un diverso ruolo ed è stato accompagnato da un Lautaro Martinez diverso. Oggi l’argentino è un bomber d’area, non lavora a servizio per la squadra come faceva negli scorsi anni. Questo lavoro lo fa invece Thuram, un giocatore più completo per questo motivo rispetto a Lukaku. Ingiusto fare un paragone tra i due giocatori. Lukaku ha determinato e tanto, ora è il turno del francese e la strada intrapresa è quella che dà enorme fiducia.