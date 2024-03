Thuram, dato pesante con il Bologna. Solo rodaggio per Madrid

Marcus Thuram è tornato titolare a distanza di più di due settimane dall’infortunio con l’Atletico Madrid. Col Bologna però un dato condanna la sua prestazione.

NEGATIVO – Marcus Thuram non ha giocato una delle sue migliori partite contro il Bologna. Ha trovato poche volte la profondità, fisicamente ha sofferto Sam Beukema e Jhon Lucumi. Spesso anche spalle alla porta non ha convinto e si è fatto spostare con troppa facilità. Al rientro da titolare dopo l’infortunio con l’Atletico Madrid ci si poteva aspettare un po’ di difficoltà, è giustificata la sua prestazione insufficiente. Quello del Dall’Ara è solo un rodaggio, l’obiettivo è Madrid.

Thuram, zero tiri!

UN DATO – Ciò che cattura maggiormente l’attenzione è un dato: zero tiri provati, zero tiri in porta. Oltre a questo il francese ha chiuso zero dribbling, il che è una novità nella stagione ai limiti della perfezione dell’attaccante. Ha fatto fatica a puntare gli avversari, non ha dimostrato di avere il passo per superarli. Soprattutto nel primo tempo dove ha avuto la possibilità di farlo. Ha perso il possesso 14 volte ed è uscito al minuto 66 per Marko Arnautovic. L’aspetto positivo è che ha aggiunto minuti alle gambe e quella era la priorità per Simone Inzaghi. Mercoledì deve avvicinarsi al 100% della forma!