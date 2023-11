Sommer, in cassaforte l’eredità di Onana. Inzaghi ha la sua nuova pantera

Yann Sommer ha già fatto dimenticare le parate di André Onana. Lo svizzero dell’Inter ha messo in cassaforte la sua eredità e rilancia.

NUOVA PANTERA – Simone Inzaghi, dopo la perdita di André Onana, rischiava di restare senza un valido sostituto. L’Inter invece, gli ha portato Yann Sommer. Il portiere svizzero, arrivato tra un po’ di scetticismo della piazza, ha saputo prendersi il suo posto (mai messo in discussione da Emil Audero) e ha regalato all’Inter sicurezza e gradimento tra i pali sotto la Nord. L’ex Bayern Monaco, in questo avvio di stagione, ha restituito all’Inter quella fiducia che avevano riposto in lui sia Piero Ausilio che Giuseppe Marotta. Il camerunense, ceduto al Manchester United nell’ultima sessione di mercato, è già un passato remoto per il mondo nerazzurro. A questo, si aggiunge l’affidabilità che Sommer è riuscito a guadagnarsi durante il ritiro estivo e nelle prime uscite stagionali. Infatti, il numero uno dei nerazzurri ha portato in cascina numeri straordinari.

Sommer, numeri spaventosi!

NUMERI – Yann Sommer, la nuova pantera nerazzurra, è diventata una saracinesca che ha permesso ai nerazzurri di riuscire a godersi il primo posto alla seconda pausa per le Nazionali. Se l’Inter è lì, i meriti vanno anche allo svizzero e alle sue parate. L’ex portiere del Bayern – spedito in Italia – ha mantenuto inviolata la propria porta 8 volte su 12 in Serie A. 2 volte su 4 invece, nelle sfide europee. Dietro a Sommer, per numero di clean sheet, si piazza Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus. E proprio contro la Juventus l’Inter riprenderà la corsa alla sua seconda stella.