Inter, la situazione rinnovi nei dettagli. Il prossimo in ordine di tempo

L’Inter deve discutere diverse situazioni contrattuali. Fabrizio Romano ha aggiornato sulle trattative in casa nerazzurra da risolvere e concludere su SOS Fanta.

RINNOVI – Ci sono situazioni contrattuali da risolvere per la dirigenza dell’Inter. Fabrizio Romano chiude per ora ad una trattativa e aggiorna sulle altre: «Oggi non ho idea, non c’è niente da dire sugli esterni dell’Inter e su Hakimi. Non so nulla del marocchino e dei nerazzurri. L’Inter deve pensare ai rinnovi di contratto, quello di Dimarco è imminente. Deve pensare anche a Dumfries, c’è stato un incontro positivo, ma bisogna rivedersi e parlare ancora. Con Lautaro Martinez e Barella si parlerà nei prossimi mesi, non si chiuderanno subito le trattative. Il prossimo in ordine di tempo sarà quello di Dimarco».