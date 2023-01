Sebastiano Esposito riparte dal Bari, ma avrà lo spazio necessario?

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Bari. L’attaccante arriva in prestito dall’Inter, terminando anzitempo la sua avventura all’Anderlecht.

SEBAGOL – È arrivata l’ufficialità del passaggio di Sebastiano Esposito al Bari (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter ripartirà dalla Serie B, dopo l’esperienza in Belgio. All’Anderlecht ha raccolto 21 presenze e ha segnato solo due gol. Un rapporto mai nato con l’allenatore, che non è migliorato con il cambio in panchina. Probabilmente una scelta sbagliata mandarlo li. La stessa sorte è toccata all’attaccante del Wolverhampton, Fabio Silva. Arrivato anche lui in estate in Belgio, ha cambiato squadra in questa sessione. Forse le colpe non sono solo del classe 2002 in questo caso.

BARI – Ora Esposito ripartirà dalla Serie B. Le pretendenti erano tutte nel secondo campionato italiano. Si era parlato infatti di Ternana, Perugia e appunto Bari. Si spera che l’aria italiana possa giovare al giocatore nerazzurro. Al Bari prenderà il posto di Eddie Salcedo, che ha lasciato i pugliesi per tornare al Genoa, anche lui in prestito dall’Inter (vedi articolo). In Puglia però la concorrenza non manca. Il reparto offensivo è composto da Walid Cheddira, Mirco Antenucci, Cristian Galano, Damir Ceter e Aurelien Scheidler. Per prendersi il suo spazio dovrà combattere e dimostrare di essere ancora un gioiellino su cui l’Inter potrà puntare in futuro.