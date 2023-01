Esposito passa dall’Inter al Bari in Serie B. Dopo la brevissima avventura con l’Anderlecht, il giovane attaccante è ritornato in Italia per una nuova avventura

COMUNICATO − “SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 2002 Sebastiano Esposito. Sarà da subito a disposizione di mister Mignani”.

Fonte: sscalciobari.it