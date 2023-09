Il Sassuolo di Dionisi ha cambiato stile e si esalta sempre con le big

Il Sassuolo sta cambiando definitivamente pelle, diventando la squadra che vuole Dionisi. 4-2-3-1, meno possesso palla, ma la solita capacità di dare il meglio nei big match.

TATTICA – Dionisi in questa stagione ha deciso di puntare in modo fisso sul 4-2-3-1. Il Sassuolo ha cambiato molto il suo classico approccio al gioco: meno possesso, meno insistenza sulla costruzione dal basso, linee compatte e ricerca di spazi e gioco più diretto. Anche con lanci lunghi per le punte, tenute alte per impegnare la difesa avversaria. La manovra si sviluppa di prevalenza sugli esterni, con Domenico Berardi che è sempre un motore fondamentale sia in costruzione sia in rifinitura sia in finalizzazione. Nell’ultima vittoria con la Juventus la squadra ha dimostrato la sua ormai classica capacità di dare il meglio con le big.

STATISTICHE – Il Sassuolo è la seconda peggior difesa della Serie A con 11 gol subiti. In generale prende gol da 13 partite consecutive, incluse tutte le prime 5 di questo campionato. Come tiri subiti invece è la terza peggiore, con 16,6 a gara. In trasferta è sempre la seconda peggior difesa con 6 gol subiti in 2 gare. In trasferta sono arrivate due sconfitte su due partite. Meglio la fase offensiva soprattutto per precisione: i 5 tiri in porta a gara sono il terzo miglior dato in campionato. Il cambiamento dello stile di gioco si vede nel possesso palla (terzultimi col 43,4%) e nei nei passaggi: i neroverdi sono quartultimi in A per passaggi corti.

DETTAGLI – Daniel Boloca è la novità della stagione del Sassuolo. Centrocampista capace di rendersi utile in più modi, sia aiutando la manovra (migliore per percentuale di passaggi riusciti), che nella corsa (primo per km percorsi), che con gli inserimenti (primo dei non attaccanti per tiri a partita). Lo scudiero perfetto per Matheus Henrique, il nuovo faro della manovra. Il brasiliano è primo per passaggi medi, secondo per lanci lunghi, terzo per passaggi chiave, secondo per dribbling e per falli subiti. Andrea Pinamonti sta vivendo il miglior momento della sua carriera. L’ex Inter ha trovato 4 gol, miglior marcatore della squadra.