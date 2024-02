Salernitana, i numeri fuori verso l’Inter: poca differenza con l’Arechi

La Salernitana si prepara, con il nuovo tecnico Fabio Liverani, a raggiungere San Siro per giocare la sfida di venerdì contro l’Inter. I numeri mostrano come per i campani non ci sia grossa differenza fra le partite tra le mura di casa e in trasferta.

BILANCIO SIMILE – Con tredici punti in classifica, la Salernitana è il fanalino di coda della nostra Serie A. Analizzando i numeri raccolti dai campani in queste prime ventiquattro giornate, in attesa della partita di San Siro contro l’Inter in programma venerdì sera, si può notare come non ci sia grossa differenza tra le partite all’Arechi e quelle in trasferta. Fuori casa, la Salernitana ha raccolto 6 dei suoi 13 punti totali (7 in casa), con 1 vittoria (come in casa), 3 pareggi (contro i 4 dell’Arechi) e 7 sconfitte (contro 8). Il tutto, frutto di 7 gol fatti (contro i 13 in casa) e 20 subiti (contro 27). Numeri abbastanza simili, che sottolineano un rendimento non esaltante indipendentemente da dove sia in programma la partita. Un dato da tenere in considerazione anche in casa Inter, in vista di venerdì.