Perisic, periodo d’oro. Spinta costante sarà fondamentale in Roma-Inter

Ivan Perisic dovrebbe partire titolare in Roma-Inter. Il croato è reduce da un periodo di forma strepitoso. In Roma-Inter la sua spinta costante sarà fondamentale

CONDIZIONE – Ivan Perisic sta vivendo un momento strepitoso, forse il migliore con la maglia dell’Inter. Il croato, nel mese di novembre, è stato determinante con prestazioni maiuscole ed un gol importantissimo, quello siglato contro il Napoli nella vittoria dell’Inter per 3-2. Anche in Champions League il croato ha inciso, con un lavoro egregio in entrambe le fasi e con l’assist decisivo per il 2-0 firmato Dzeko contro lo Shakhtar Donetsk. Questa sera, contro la Roma, il croato è chiamato a confermare quanto fatto vedere in questa prima parte di stagione.

SPINTA – La Roma di Josè Mourinho arriva alla sfida contro l’Inter in piena emergenza, specie sulla corsia di destra dove, l’allenatore giallorosso, sarà costretto a schierare Ibanez per mancanza di alternative. Alla luce di questa emergenza, la presenza di Perisic diventa sempre più importante nell’economia del match. Gli affondi costanti del croato potrebbero rappresentare un problema per la retroguardia giallorossa, costretta a schierare un difensore centrale sulla corsia laterale. Un’opportunità, quindi, da sfruttare, per proseguire la rincorsa al Napoli capolista ed impegnato questa sera contro l’Atalanta.