Roma-Inter, scelte obbligate per Mourinho. Novità sulla fascia destra – Sky

Roma-Inter è in programma questa sera alle 18. I giallorossi, in piena emergenza, devono fare fronte a numerose assenze. Le possibili scelte di formazione da Sky Sport

LE SCELTE – Roma-Inter andrà in scena alle 18. La squadra giallorossa arriva alla sfida in piena emergenza. Mourinho, per ovviare alle assenze, dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali, difesa con Mancini e Smalling in mezzo, Vina sulla sinistra e la novità Ibanez sulla destra. Davanti alla linea difensiva agiranno Veretout e Cristante, recuperato. In attacco, a supporto di Shomurodov unica punta, ci saranno Zaniolo, Mkhitaryan e Perez.