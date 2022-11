Perisic, curioso record in competizioni internazionali per l’esterno ex Inter

Ivan Perisic continua a splendere anche nei Mondiali del Qatar. L’esterno ex Inter, passato al Tottenham di Conte la scorsa estate, non ha convinto tutti in Premier League. Proprio con la Croazia si è rivisto il vecchio Ivan decisivo in campo.

ONNIPOTENTE – Ivan Perisic non smette di sorprendere i suoi tifosi e il mondo intero. La sua velocità, il suo dribbling e lo strapotere fisico fanno del giocatore ex Inter uno dei migliori nel suo ruolo. Passato la scorsa estate a parametro zero al Tottenham di Antonio Conte, l’esterno non ha convinto come ci si aspettava. Per lui fino ad ora solamente 4 passaggi vincenti, ma zero gol. Il vero Ivan si è rivisto con la Croazia, proprio nel Mondiale, competizione dove ha già brillato nel 2018. Nella sfida con il Canada Perisic ha servito 2 assist, entrambi per il compagno Kramaric, entrambi decisivi per il 4-1 finale. Una curiosa statistica sul giocatore ex Inter è stata pubblicata da Live Score: l’esterno croato è l’unico giocatore ad aver servito almeno un assist nelle ultime 5 competizioni internazionali: Mondiali 2014, Europei 2016, Mondiali 2018, Europei 2020 e Mondiali 2022.