Per Sanchez una settimana al top: numeri ribaltati

Alexis Sanchez ha svoltato la sua stagione. E lo ha fatto in una sola settimana. Creando in tre partite più che in tutto il resto della stagione.

SVOLTA PERSONALE – Cambiare una stagione in una settimana. Anche questa è una cosa da campioni. E se si parla di campioni è impossibile non pensare ad Alexis Sanchez. Un giocatore che si è portato addosso una scomoda etichetta di inadeguato fin dall’estate. Ma che in una settimana, appunto, ha cambiato la percezione collettiva grazie alle prestazioni in campo.

UNA SETTIMANA DA DIO – Sanchez in questa stagione ha un contributo in Serie A di un gol e tre assist. Tutti arrivati nelle partite con Lecce, Atalanta e Genoa. Cioè nell’ultima settimana. Avete capito bene. Fino a Lecce-Inter per il cileno lo score era di zero gol e zero assist in campionato. Poi Inzaghi gli ha dato fiducia. E il vecchio leone ha risposto sul campo. Risultando decisivo. E cambiando il suo status.