Onana, all’Inter serve il portiere di Coppa: Salerno da dimenticare

André Onana – insieme a Federico Dimarco – è stato identificato come uno dei principali responsabili per il gol del pareggio in Salernitana-Inter (vedi articolo). Un episodio da dimenticare subito, perché ai nerazzurri ora serve il portiere che in Champions League sta facendo vedere grandi cose.

MODALITÀ COPPA – Mentre l’Inter in campionato ha subito la bellezza di 33 gol, in Champions League la musica è diversa. André Onana infatti è nettamente uno dei migliori estremi difensori della competizione, come dimostra anche il dato delle parate effettuate che lo vede in testa a questa particolare classifica con 38 salvataggi effettuati. Il tutto mantenendo la porta inviolata per ben cinque volte in otto partite, considerando anche il doppio confronto con il Porto. Dove proprio Onana, con due super parate all’andata e con un intervento provvidenziale al ritorno, è stato uno dei principali artefici del passaggio ai quarti di finale della competizione.

EPISODIO DA DIMENTICARE – Per questo Onana deve subito voltare pagina dopo il gol subito a Salerno da un tiro-cross sballato di Antonio Candreva ed entrare nella “modalità Coppa”. Contro il Benfica, a Lisbona, sarà tutt’altro che una passeggiata. Chiaramente l’estremo difensore nerazzurro avrà bisogno anche del sostegno della difesa, che dovrà essere particolarmente ispirata per fermare gli attacchi della squadra allenata da Roger Schmidt. Ora Onana deve pensare a migliorare ulteriormente i suoi numeri in Champions League, così come i nerazzurri. Per il campionato ci sarà tempo di pensarci da mercoledì in poi.