Marchegiani: «Onana? Se parte per non prendere gol non lo prende»

Onana purtroppo è diventato protagonista in negativo durante Salernitana-Inter, con l’errore di valutazione sul cross di Candreva al 90′ valso l’1-1. Situazione che, da ex portiere, Marchegiani prova a spiegare su Sky Calcio Club.

L’ORRORE – Il gol di Antonio Candreva è costato due punti venerdì in Salernitana-Inter. Secondo Luca Marchegiani è uno in particolare l’errore di André Onana: «Se un portiere parte con l’idea di non prendere gol non lo prende. Lui si era posto per provare a valutare il cross, perché anche Candreva aveva detto che era un cross. Sono stati i due balzelli all’indietro al farlo arrivare tardi sul tiro. Quando le cose vanno bene si passano sopra le difficoltà, i malcontenti uno non li tira fuori. Quando le cose non vanno bene nelle crepe ci si infila».

IN TILT – Marchegiani prosegue: «Secondo me in questa fase della stagione, lo ripeto tutte le domeniche, l’Inter ha un approccio e una motivazione diversa tra campionato e gare a eliminazione diretta. Poi non riuscirà a qualificarsi per il quarto posto? Non lo so, penso che la situazione sia fluida. Viste le ultime partite non credo si possa imputare molto a Simone Inzaghi, la prestazione c’è stata. È mancato cinismo, sono mancate occasioni da gol e gestione di certi momenti della partita importanti».