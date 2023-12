Nota tattica di Napoli-Inter: Barella torna all’impatto totale

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Napoli-Inter parliamo del ritorno di Barella ai suoi livelli di impatto.



RITORNO AL MASSIMO – Napoli-Inter porta la firma di Nicolò Barella. E se già altre volte in stagione il sardo è stato importante col suo lavoro a centrocampo, questa volta si è vita la sua versione completa. Da impatto totale. Decisivo nello 0-3 finale con l’assist per la prima rete e segnando la seconda in prima persona. Il suo primo gol stagionale.

CORSA E PRESENZA OFFENSIVA – Barella ha giocato da titolare nel suo consueto ruolo di interno destro di centrocampo. Ecco la sua heatmap presa da WhoScored:

Barella si è fatto vedere sia nella prima costruzione sia poi in rifinitura. Una prestazione che ha come base la solidità nella corsa. Il numero 23 infatti è primo per km percorsi di tutte e due le squadre con 12,561. Con una presenza offensiva più spiccata rispetto alle altre uscite stagionali. Non a caso è tornato decisivo.

TOCCHI DI QUALITÀ – Ecco la specifica dei suoi tocchi, presa sempre da WhoScored:

In totale i tocchi di Barella sono 60, quarto dell’Inter, con 49 passaggi (secondo) realizzati al 92%. I passaggi in avanti sono 33, primo dell’Inter, e 16 quelli sulla trequarti, ancora primo. Al suo attivo un passaggio chiave, un’occasione da gol, un assist. A questo si aggiungono 2 tiri, di cui uno parato e uno in gol, oltre a 2 dribbling. Difensivamente aggiunge 3 contrasti, una spazzata, 3 recuperi e 5 contrasti a terra (3 vinti). Una prestazione di grande impatto, giocata maggiormente sulla trequarti offensiva.