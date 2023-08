Mkhitaryan box to box! Le condizioni e il ruolo in questa stagione

Henrikh Mkhitaryan è stata una delle note più lite di questo Inter-Egnatia. Il centrocampista è in forma e non si accontenterà del ruolo di semplice riserva di Davide Frattesi. L’armeno vuole giocarsi le sue carte.

BOX TO BOX − Henrikh Mkhitaryan è pronto per l’inizio del campionato. L’armeno nella partita contro l’Egnatia è apparso in forma smagliante. Il centrocampista ha corso molto sostenendo l’azione offensiva e, allo stesso tempo, ripiegando in fase difensiva. Assorbito interamente l’infortunio rimediato in finale di Champions, Mkhitaryan si prepara a un’altra stagione da protagonista. L’ex Roma ha avuto un ottimo impatto galleggiando sulla linea di trequarti. Mkhitaryan si è schierato in fase di possesso sempre qualche centimetro più avanti di Nicolò Barella. Questo ruolo di collante tra la zona mediana e l’attacco gli si addice. L’armeno ha mandato più volte in porta Lautaro Martinez e, allo stesso tempo, ha trovato lui stesso inserimenti in area molto pericolosi.

Mkhitaryan e Frattesi, staffetta in vista?

Nella scorsa stagione Mkhitaryan è stata una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Simone Inzaghi. Anche con il rientro dall’infortunio di Marcelo Brozovic, l’armeno non è più uscito dal campo e solo l’infortunio lo ha fermato. Le sue qualità su tutti e due i lati del campo ne fanno un pezzo pregiato anche a 34 anni. Se a questo, poi, Mkhitaryan unisce la forma fisica di questa sera sarà difficile per Frattesi scalzarlo. L’ex Sassuolo è partito con il piede giusto in questo precampionato. L’Inter ha investito tanto per prelevarlo dal Sassuolo e sarà sicuramente un perno dell’Inter negli anni a venire. Nonostante ciò, Mkhitaryan, in vista del Monza sembra essere in testa su Frattesi. I tanti impegni e l’età avanzata dell’armeno possono giocare a favore dell’inserimento dal primo minuto del giovane italiano. Quel che è certo è che l’Inter ha ottimi ricambi in mezzo al campo in grado di cambiare la gara dalla panchina. L’alternanza può solo che stimolare entrambi.