Mkhitaryan, che assenza per Fiorentina-Inter: mancano alternative

Come visto anche nella trasferta di Napoli, pesa tanto l’assenza di Henrikh Mkhitaryan per Fiorentina-Inter di domani, finale di Coppa Italia. Nel centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi, infatti, mancano alternative a gara in corso.

ASSENZA PESANTE – L’assenza di Henrikh Mkhitaryan per infortunio è una vera e propria tegola per Simone Inzaghi in vista di Fiorentina-Inter. Non tanto a livello di titolari, dove il tecnico nerazzurro può contare su un trio di tutto rispetto formato da Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il problema si pone infatti a gara in corso. Come già visto contro il Napoli, l’opzione Roberto Gagliardini è da scartare a priori. Un giocatore su cui Inzaghi non può assolutamente fare affidamento, anche alla luce dei 40 minuti horror della scorsa domenica. A questo punto l’unica alternativa a Mkhitaryan resta Kristjan Asllani, che andrebbe però a quel punto spostato di ruolo: non regista, ma mezz’ala.

NECESSITÀ – Recuperare Henrikh Mkhitaryan per la finale di Istanbul in programma il 10 giugno contro il Manhcester City si rivela quindi una necessità fondamentale (vedi articolo). Anche perché sia domani che in Champions League bisogna ragionare sull’ipotesi 120 minuti. Un’eventualità non così remota, come dimostrato anche dalla finale di Coppa Italia dello scorso anno contro la Juventus risoltasi proprio nei tempi supplementari. Mkhitaryan ha dimostrato tutta la sua importanza per il centrocampo dell’Inter in questa stagione e proprio contro la Fiorentina ha trovato il suo primo gol in maglia nerazzurra (o meglio, gialla) nel rocambolesco 3-4 del girone di andata. Peccato non possa ripetersi.