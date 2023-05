Lukaku, Fiorentina-Inter per il riscatto dopo l’ultima volta

Per Romelu Lukaku, Fiorentina-Inter di domani può essere una vera e propria occasione di riscatto. Tante delle critiche che gli sono piovute addosso in questa stagione, infatti, risalgono proprio all’ultima gara giocata tra viola e nerazzurri. Una sconfitta per 0-1 a San Siro dove il belga aveva sbagliato due gol già fatti.

VOGLIA DI RISCATTO – Difficilmente partirà da titolare Romelu Lukaku in Fiorentina-Inter di domani (vedi articolo), ma nonostante ciò avrà tutto il tempo per lasciare il segno anche dalla panchina. In una partita che per lui è, in un certo senso, anche una chance di riscattarsi. Proprio contro i viola, infatti, il belga ha messo in mostra una delle sue peggiori prestazioni in questa stagione. A San Siro – nella gara di campionato persa per 0-1 – Lukaku si era infatti divorato due gol praticamente già fatti, attirando su di sé anche diverse critiche. Critiche che l’attaccante ha parzialmente allontanato nelle ultime settimane, con i gol (su rigore) a Benfica e Juventus, nonché con le doppiette contro Empoli e Sassuolo. Senza contare il gol – purtroppo inutile – contro il Napoli.

DI NUOVO DECISIVO – La Fiorentina in Coppa Italia riporta di certo alla mente ottimi ricordi per Romelu Lukaku, che proprio contro i viola nell’ultimo precedente giocato nel torneo era stato decisivo. Precisamente nella sfida giocata all’Artemio Franchi di Firenze il 13 gennaio 2021, dove una sua incornata al minuto 119 aveva permesso alla squadra di evitare la lotteria dei calci di rigore e di qualificarsi per i quarti di finale. Ecco quindi che Lukaku anche domani può tornare nuovamente decisivo, proseguire sulla scia delle ultime prestazioni e, perché no, giocarsi un ulteriore pezzo di futuro in nerazzurro.