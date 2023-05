Fiorentina, lo stato di forma in vista dell’Inter: finale europea

Fiorentina e Inter si preparano a raggiungere Roma, in vista della sfida di domani in programma alle ore 21 e valevole per la finale di Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano arriva alla partita contro i nerazzurri con uno stato di forma altalenante, come mostrano le ultime cinque partite. Ma anche con la finale di UEFA Conference League in tasca.

STATO DI FORMA – È uno stato di forma altalenantequello messo in mostra dalla Fiorentina nelle ultime cinque partite stagionali. Due sconfitte, due vittorie e un pareggio per gli uomini di Vincenzo Italiano, che arrivano alla gara di domani dopo l’1-1 di Torino. Partendo dalla meno recente di queste cinque partite, la Fiorentina ha rimediato una sconfitta a Napoli (1-0) seguita dalla sconfitta casalinga contro il Basilea nella semifinale di andata della UEFA Conference League (1-2). A cui sono seguite due vittorie: la prima per 2-0 in casa contro l’Udinese, la seconda ben più importante proprio contro il Basilea nella semifinale di ritorno. Un 1-3 allo scadere dei tempi supplementari che ha regalato una finale europea ai viola. Che, proprio come l’Inter, avrà dunque l’occasione di alzare due trofei. A partire già dalla Coppa Italia di domani.