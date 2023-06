Manchester City-Inter 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Manchester City-Inter purtroppo non ha dato l’epilogo sperato, con la Champions League finita alla squadra inglese vittoriosa per 1-0. Questo l’ultimo riepilogo statistico del 2022-2023, che riguarda non solo la partita di ieri ma anche la stagione.

QUATTRO – Le finali perse da Simone Inzaghi su quattordici disputate da allenatore, fra Primavera (cinque) e prima squadra (nove). Manchester City-Inter arriva a sei anni dalla precedente, contro la Juventus in Coppa Italia con la Lazio il 17 maggio 2017 (2-0).

SEI – Le finali giocate dall’Inter fra Champions League e Coppa dei Campioni, con bilancio ora in parità: tre vittorie e altrettante sconfitte. L’unica altra volta che non aveva segnato era stato nel 1972, perdendo 2-0 contro l’Ajax.

TREDICI – Gli anni passati dall’ultima volta che l’Inter ha avuto successo in un confronto europeo su una squadra inglese (inteso come qualificazione). Erano gli ottavi della Champions League 2009-2010, con le vittorie per 2-1 all’andata e 0-1 al ritorno sul Chelsea. Da lì cinque successi in undici partite, ma tolto uno sul Tottenham nella fase a gironi gli altri sono stati tutti ininfluenti tra eliminazioni nel doppio confronto (o gara secca come ieri) e uscite nel gruppo.

DICIANNOVE – Le volte che Romelu Lukaku ha giocato contro il Manchester City in carriera, ieri la prima con la maglia dell’Inter. I Citizens sono la seconda squadra più affrontata, dietro al Liverpool con venti, ma i gol segnati sono appena cinque. L’ultimo il 15 gennaio 2017, quando era all’Everton In una roboante vittoria per 4-0.

CENTO – I gol segnati dall’Inter nelle cinquantasette partite stagionali, col Manchester City nona squadra capace di tenere la porta inviolata dopo Bayern Monaco (due volte), Juventus (due volte), Empoli, Sampdoria, Bologna, Porto, Fiorentina e Monza. In undici gare non è arrivata la via della rete, purtroppo ieri nel momento decisivo.