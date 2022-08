Lukaku, per Milan-Inter si torna indietro di una stagione: palla a Inzaghi

L’infortunio di Romelu Lukaku che lo porterà con ogni probabilità a dover saltare il derby Milan-Inter del prossimo sabato, riporta i nerazzurri indietro di una stagione, quando il belga era assente per altri motivi. Ora la palla passa a Simone Inzaghi.

DI NUOVO ASSENTE – Dopo aver saltato i due derby dello scorso anno a causa del suo passaggio al Chelsea, Romelu Lukaku sarà (salvo grosse sorprese) assente anche da Milan-Inter di questo sabato. Il che riporta i nerazzurri ad affrontare la gara proprio nello stesso modo della scorsa stagione. Due gare nelle quali la squadra aveva sovrastato gli avversari sul piano del gioco ma dove, a conti fatti, erano arrivati un pareggio e una sconfitta in campionato. Rivedere l’impatto di Lukaku nella stracittadina – dove spesso è andato a segno – era qualcosa di atteso da parte dei tifosi nerazzurri. Che dovranno però rimandare alla gara di ritorno.

Senza Lukaku solo due opzioni: Inzaghi lavora alle alternative

PALLA A INZAGHI – Con l’assenza di Lukaku, ora tutto è nelle mani dell’allenatore. Che adesso, a conti fatti, può contare soltanto su due opzioni. Posto che Lautaro Martinez è inamovibile, bisognerà capire chi agirà al suo fianco tra Edin Dzeko e Joaquin Correa. Tutto porta a pensare che sarà il bosniaco a prendere il posto di Lukaku, come già visto ampiamente lo scorso anno. E in questo, la gara di martedì contro la Cremonese darà delle indicazioni ben precise. Una grossa incognita è il fatto che Simone Inzaghi, per quasi tutto il precampionato, abbia provato due coppie d’attacco preimpostate. Adesso bisogna tornare indietro di una stagione. Ma, soprattutto, fare il possibile per vincere il derby. Anche senza il numero 90.