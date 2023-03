Lukaku e Lautaro Martinez: un precedente. Inzaghi decida

La questione legata al primo rigore di Spezia-Inter, che avrebbe potuto indirizzare la partita in altro modo, non è una novità in casa nerazzurra. Era già successo proprio con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in una sfida persa contro il Bologna a San Siro con Antonio Conte in panchina. Ora Inzaghi deve mostrare il pugno duro.

PRECEDENTE – Il più grande rimpianto di Spezia-Inter è sicuramente l’errore dal dischetto di Lautaro Martinez dopo poco meno di un quarto d’ora. Un’occasione che avrebbe potuto cambiare fin da subito la direzione della partita, ma che ha visto l’errore dal dischetto dell’argentino. Errore doppio, visto che il rigorista designato è Romelu Lukaku. A dargli ragione sono i numeri, visti i 17 centri su altrettanti rigori tirati in nerazzurro. Il che riporta con la mente a un Inter-Bologna della stagione 2019-2020, quando però fu lo stesso Lukaku a lasciare – sull’1-0 – il rigore a Lautaro Martinez. Risultato? Errore e rimonta dei felsinei che chiusero quella gara con una vittoria per 1-2. Scatenando l’ira dell’allora allenatore Antonio Conte.

PUGNO DURO – Da allora, con Antonio Conte in panchina, non ci fu più alcun dubbio: tutti i rigori furono tirati da Romelu Lukaku. Senza se e senza ma. Una situazione diversa, dal momento che allora fu proprio Lukaku a lasciare il rigore al compagno. Mentre in Spezia-Inter di ieri è stato proprio il numero 10 nerazzurro a prendersi il tiro, scavalcando le gerarchie e le decisioni del tecnico. Ecco, tornando proprio a Simone Inzaghi. Ora serve il pugno duro. La gestione di uno spogliatoio passa anche da questo e non soltanto dalla (discutibile) decisione di alternare Samir Handanovic e André Onana tra i pali. Come fece Conte, ora anche l’attuale tecnico nerazzurro deve mettere in chiaro le gerarchie tra Lukaku e Lautaro Martinez per i calci di rigore.