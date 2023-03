Ravenna: «Lukaku, più mln che gol! Inzaghi, strana tirchieria sul gioco»

Luca Ravenna, comico e tifoso nerazzurro, ha parlato dell’Inter, dell’allenatore Simone Inzaghi e dell’attaccante belga Romelu Lukaku.

INTER – Queste le parole di Luca Ravenna, comico e tifoso interista, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Il tifoso medio interista a chi attribuisce un po’ la colpa di queste otto sconfitte? Il tifoso medio penso al 100% a Inzaghi. Tifoso con un minimo di lungimiranza forse un pochino in più ai giocatori. Mettiamoci un po’ di sfortuna, però son troppe partite, troppe sconfitte e un pareggio inutili nello stesso modo. Quindi c’è proprio un approccio strano, come se la partita dovesse venire a noi senza nessun motivo solo perché attacchiamo e non la mettiamo mai. Penso che Lukaku al momento prenda più milioni all’anno che gol fatti, quindi anche questo è un aspetto che conta come gol che devi realizzare. Poi io sono molto critico sulle sue performance. In cosa sbaglia Inzaghi? C’è un po’ quella cosa, un po’ di strana tirchieria sul gioco, tutte quelle robe delle ammonizioni. Tutto questo approccio un po’ pauroso. A volte è andata bene col Napoli a Milano e poche altre partite importanti. A volte invece perdi partite che non ha senso. Otto sconfitte dopo ventisei giornate…».

INZAGHI – Ravenna ha aggiunto. «Inzaghi vince in Europa contro squadre molto più forti e le finali e perde più o meno con gli stessi giocatori con le piccole in campionato? Allora, se basandoci su questa cosa, quindi siamo lisci sul velluto adesso col Porto e poi c’è la Juve. Non so cosa manchi ai giocatori che anche magari giocano un po’ di meno per dare quel qualcosina in più, cioè queste son vittorie che una squadra come l’Inter teoricamente dovrebbe portare a casa perché poi fanno legna. (Noi andiamo tranquilli a vincere le prossime tre e poi possiamo prepararci bene col Porto). Detto questo finché Inzaghi è mister dell’Inter forza Inzaghi e forza Inter assolutamente».

ROSA – Infine Ravenna sulla rosa della squadra nerazzurra. «È forte come l’hanno descritta? Mi sa di no, nel senso che, secondo me, è un anno che si dice che la rosa del Milan è meno forte dei risultati che ha ottenuto, però ho visto anche la partita dell’altro giorno. Se poi giocano bene non valgono più i valori».