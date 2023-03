Inter, manca la continuità: un unico filotto da quattro

Uno dei tanti problemi palesati dall’Inter in questa stagione è la mancanza di continuità. Troppi gli scivoloni alternati ai risultati positivi, come specialmente accaduto in questo 2023. Il filotto di vittorie più importante è arrivato nel mese di ottobre con quattro vittorie consecutive.

POCA CONTINUITÀ – Una vittoria, un pareggio. Una vittoria, una sconfitta. Il campionato dell’Inter, specialmente in questo 2023, manca totalmente di continuità. Basti pensare che proprio nel nuovo anno, il massimo di vittorie consecutive è stato di due: contro Cremonese e Milan tra fine gennaio e inizio febbraio. Poi ogni buon risultato è stato alternato da un risultato deludente. Ultimo quello di ieri contro lo Spezia. Troppo poco per una squadra come l’Inter, chiamata a giocarsi le posizioni di alta classifica.

FILOTTO – La striscia di vittorie più importanti in questa stagione è pari a quattro. L’Inter l’ha rimediata in uno dei periodi sicuramente più complicati della stagione, ovvero dopo la sconfitta contro la Roma a San Siro. Nel mese di ottobre sono poi arrivate le vittorie contro Sassuolo, Salernitana, Fiorentina e Sampdoria prima di crollare in casa della Juventus. Dodici punti in quattro partite che avevano permesso all’Inter di risalire la classifica dopo un brutto inizio di campionato. Sono poi arrivate tre vittorie consecutive contro Bologna, Atalanta e Napoli. Da allora il massimo che la squadra è riuscita a fare è arrivare a due di fila, come anticipato nel paragrafo precedente. Un problema di continuità che, se non risolto, andrà a minare pericolosamente le chances di qualificazione alla prossima Champions League.