Lukaku, gol al ritorno da titolare dopo 4 mesi. C’è futuro per il belga?

Romelu Lukaku è tornato titolare nella partita contro la Reggina di poche ore fa. Al rientro in campo con la maglia dell’Inter, il belga ha determinato e segnato il gol del 2-0 definitivo. Il calciatore può ricominciare ad essere importante per Inzaghi?

RITORNO – L’ultima partita da titolare di Romelu Lukaku è stata quella di agosto, che ha visto l’Inter perdere con la Lazio. Il match dello Stadio Olimpico di Roma è stato l’ultimo in cui il belga ha giocato dall’inizio con la maglia nerazzurra. Nell’amichevole contro la Reggina l’ex Chelsea è tornato, ha segnato (vedi articolo) ed è stato importante per i compagni. Il gol nei minuti finali non basta per analizzare la prestazione generale dell’attaccante, che ha aiutato ed è stato fondamentale per il risultato finale. Ha dato appoggi ai centrocampisti, ha spesso cercato lo scambio con Dzeko come nel caso del tiro da fuori area e ha trovato la profondità grazie ai rilanci di Onana e dei difensori. Lukaku è stato sicuramente il più pericoloso in fase offensiva, in quanto nel finale di primo tempo è arrivato anche il palo su colpo di testa.

Lukaku, quale il tuo futuro?

FUTURO – Questi giorni di allenamento saranno importanti per Inzaghi. Trovare nuove soluzioni offensive è il problema da risolvere per l’allenatore, che dovrà superare subito il test contro il Napoli del 4 gennaio. Per il nuovo inizio del campionato, rientreranno finalmente Lukaku, forse Correa e anche Lautaro Martinez. Il tecnico piacentino avrà a disposizione dopo diversi mesi tutti gli attaccanti, ma un’idea si sta concretizzando. La coppia Dzeko-Lukaku ha dato importanti risposte contro la Reggina, Inzaghi potrebbe utilizzarli insieme anche alla ripresa. Il belga vuole tornare centrale nell’Inter, vuole guadagnarsi il rinnovo del prestito e l’obiettivo è tornare a lottare per lo Scudetto. Il 2022 è stato un disastro, c’è bisogno di una rinascita a partire già da gennaio.