Bastoni: «Inter, nella prima parte di stagione un difetto. Lukaku? Fiduciosi!»

Bastoni ha rilasciato un’intervista a Sky Sport a seguito dell’amichevole che l’Inter ha vinto per 0-2 contro la Reggina (vedi highlights). Il difensore, oltre a fare un parallelo fra la prima e la seconda parte di stagione, si augura che Lukaku torni al meglio.

PRONTI A TUTTO – Alessandro Bastoni è contento per il ritorno al gol in Reggina-Inter di Romelu Lukaku: «Sappiamo sicuramente il giocatore che è Lukaku, l’ha dimostrato nell’anno che è stato qua. Purtroppo, a causa di problemi fisici, non è riuscito ad aiutarci nella prima parte ma siamo molto fiduciosi e speriamo che possa darci una grande mano in questa seconda parte di stagione. Il nostro difetto nella prima parte forse è stato la compattezza che non avevamo: l’abbiamo ritrovata, ci servirà sicuramente per affrontare le prossime sfide. Siamo carichi sia per il Napoli sia poi per l’ottavo di Champions League che andremo ad affrontare».