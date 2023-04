Lukaku, gol pesante in Juventus-Inter: carica mentale da sfruttare

Il gol nel finale di Juventus-Inter ha la firma di Romelu Lukaku. Un fatto che può rappresentare una carica mentale decisiva per ritrovare il giocatore.

GOL DECISIVO – Lukaku in Juventus-Inter non è partito tra i titolari. Subentrando solo nel finale, per giocare gli ultimi 26 minuti. Per cercare prima di sbloccare la partita e poi di riacciuffarla. La sua partita a livello statistico non è stata certo indimenticabile per presenza: 7 tocchi, 4 passaggi tutti realizzati, 2 contrasti persi, un pallone perso e 2 tiri. Ma il rigore finale è un merito di quelli che pesano. Che influenzano il risultato. E quindi cambiano le valutazioni. Tutto il contrario, o quasi, di quanto successo con la Fiorentina.

SPINTA EMOTIVA – Lukaku si è preso una responsabilità pesante. Segnare quel rigore, all’ultimo minuto, a Torino, contro la Juventus, non è un fatto banale. E il suo peso va sfruttato. Il belga ha bisogno di uno slancio mentale per ritrovarsi. Per fare quel passo avanti che ancora gli manca. E quel rigore, trasformato in gol, può fare da trampolino. Il finale della partita di Coppa Italia va sfruttato. Canalizzato. Per cercare quella svolta che fino ad ora è rimasta un’illusione.