Retegui-Eintracht Francoforte, ancora no accordi: il punto sull’Inter

Non ci sarebbe ancora nessun accordo tra l’Eintracht Francoforte e Mateo Retegui, attaccante nel mirino anche dell’Inter.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, resta aperta la corsa per Mateo Retegui. L’attaccante è nel mirino dell’Eintracht Francoforte, ma non c’è ancora alcun accordo, nemmeno per quanto riguarda i termini personali. L’Inter ha già avuto approcci per capire le condizioni dell’affare. Infine, per quel che concerne l’Atletico Madrid, non c’è niente di concreto/avanzato in questa fase.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano