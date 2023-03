Lukaku, i gol col Belgio sono mancati all’Inter. Ora è il momento!

In pochi giorni Lukaku va a segno col Belgio per ben quattro volte. I suoi colpi avrebbero potuto aiutare l’Inter in svariate circostanze. Ora serve ripetersi anche in nerazzurro, visto il mese infuocato che ci attende.

RISVEGLIO – Dopo la sorprendente tripletta in Svezia-Belgio, Romelu Lukaku va nuovamente a segno con la propria Nazionale (vedi articolo). Questa volta la vittima è la Germania, colpita dall’attaccante dell’Inter al 9′ della seconda giornata di qualificazione a Euro 2024. Nel giro di pochi giorni, dunque, Big Rom è andato a segno ben quattro volte, destando non poco stupore fra i tifosi nerazzurri, ormai abituati alla sua poca incisività in campo. Tra infortuni, recuperi e ricadute, nella stagione del tanto bramato ritorno a Milano il belga ha potuto partecipare ben poco alla causa nerazzurra. E la sua assenza, insieme ai reiterati blackout di Lautaro Martinez, alla stanchezza di Edin Dzeko e alla quasi totale trasparenza di Joaquin Correa, si è notata eccome.

ARMA UTILE – Tante le partite da cui l’Inter è uscita sconfitta, o con uno sterile pareggio, che potevano essere risolte da uno dei suoi colpi letali. È altresì vero che nell’ultimo periodo Lukaku si è fatto vedere più spesso, forte anche della migliore condizione fisica e del maggior minutaggio in campo. Ma i suoi pochi gol, escluso quello decisivo a San Siro contro il Porto, sono nati da due calci di rigore contro lo Spezia e l’Udinese. La speranza ma, soprattutto, la necessità, ora, è di vedere la stessa freddezza avuta con la maglia del Belgio anche con quella nerazzurra. Questa è una delle armi da poter utilizzare per riuscire a spegnere il fuoco del mese d’aprile.