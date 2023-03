Calhanoglu, serata no: infortunio, lacrime e la Turchia KO da Kovacic

Turchia-Croazia, sfida valida per il secondo turno di qualificazione a Euro 2024, termina 0-2. Nel corso del match, deciso dalla doppietta dell’ex Inter Kovacic, Calhanoglu accusa un problema alla gamba sinistra.

SERATA NO – Turchia-Crozia sembra portare cattive notizie all‘Inter. Nel corso della sfida di qualificazione a Euro 2024, infatti, Hakan Calhanoglu si infortuna ed è costretto ad uscire anzitempo dal campo (vedi articolo). L’episodio risale al 38′ del primo tempo, quando il centrocampista turco accusa un dolore alla gamba sinistra e si accascia dolorante a terra. Ma Calhanoglu non è l’unico interista di Turchia-Croazia. Nella squadra avversaria, infatti, c’è anche Marcelo Brozovic, che rimane in campo per tutti i 90′. Le tinte nerazzurre le ha vestite anche chi ha deciso il match, ovvero l’ex Inter Mateo Kovacic. Il centrocampista del Chelsea chiude la pratica già nel primo tempo, con la doppietta siglata al 20′ e al 45+4′. Turchia-Croazia termina sul risultato di 0-2.