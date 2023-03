Lukaku, arriva un altro timbro con il Belgio. Germania colpita

Germania-Belgio è iniziata da dieci minuti, Romelu Lukaku ha già segnato per la sua nazionale. Lo stato di forma dimostrato in questo stop dai club è totale.

FORMA PERFETTA – Non ci sono problemi di forma fisica, Romelu Lukaku conferma ciò che è stato visto nella sfida con la Svezia. Dopo la tripletta in ottantacinque minuti contro la nazionale di Zlatan Ibrahimovic il calciatore dell’Inter colpisce anche la Germania in amichevole. Dopo appena dieci minuti il Belgio è già avanti per 2-0, Kevin De Bruyne ha servito Lukaku per la seconda rete della serata.