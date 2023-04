Lukaku, con la Juventus serve una svolta per riprendersi l’Inter

Con la Fiorentina l’Inter ha subito la terza sconfitta consecutiva in campionato e la decima stagionale. Il rammarico è tanto in casa nerazzurra soprattutto per le numerose occasioni sbagliate. In particolare la più clamorosa è quella fallita da Lukaku che ora con la Juventus dovrà mostrare quanto di buono fatto vedere con il Belgio se vorrà guadagnarsi la riconferma per il prossimo anno.

TROPPI ERRORI − L’Inter sabato con la Fiorentina sperava di poter tornare a vincere in campionato dopo le due sconfitte precedenti. Per Inzaghi e i suoi però nel pomeriggio di San Siro è andato tutto storto. In molti come al solito hanno incolpato le scelte dell’allenatore, che sicuramente ha i suoi demeriti, ma il problema sta anche altrove. Non è infatti colpa sua se davanti alla porta purtroppo, sono state sbagliate delle occasioni clamorose. In particolare la più ghiotta è capitata sul piede di Lukaku che è riuscito a non centrare la rete da meno di un metro.

SVOLTA RICHIESTA − Con la Juventus servirà quindi maggiore concretezza da parte di tutti. Contro queste squadre non è infatti concesso commetter questo tipo di errori altrimenti si rischia di essere puniti poco dopo. Ecco perché Lukaku è chiamato a mantenere la concentrazione e il livello fatti vedere con il Belgio. Il gol sbagliato con la Fiorentina è derivato proprio da un’eccessiva superficialità e da un’attenzione piuttosto deficitaria. Con la nazionale il belga invece era parso decisamente più sul pezzo e infatti in un’azione simile a quella di sabato era riuscito a metterla dentro. Se il suo obiettivo è quello di poter giocare nuovamente con l’Inter il prossimo anno allora dovrà iniziare a contribuire in modo deciso alla causa nerazzurra. E la gara d’andata di Coppa Italia potrebbe segnare la giusta occasione per riscattarsi e per svoltare questa sua annata maledetta.