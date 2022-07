Lukaku aiuta l’inserimento di Onana: primo gesto da nuovo leader

Le vacanze di Lukaku e Onana sono un segnale del belga. Un gesto da leader, che aiuta il portiere nel delicato inserimento nello spogliatoio nerazzurro.

INSERIMENTO NELLO SPOGLIATOIO – Onana è una nuova presenza ingombrante nello spogliatoio dell’Inter. Arrivato a zero, il portiere per carriera, prosopettive, età e stipendio deve essere il nuovo titolare del ruolo. Un compito niente affatto semplice. Soprattutto perché il “vecchio” titolare e capitano è ancora ad Appiano. E non ha alcuna intenzione di facilitare la transizione. Il camerunense si trova quindi in una posizione delicata. E da Lukaku è arrivata la prima mano tesa per aiutarlo.

STRANA COPPIA – Lukaku e Onana si stanno allenando insieme in Sardegna. Un fatto curioso per due giocatori che non hanno mai condiviso una squadra. Che sostanzialmente non si conoscono. Eppure abbiamo foto, video e allenamenti. Il belga si è prodotto in un primo gesto da leader. L’inserimento del camerunense nello spogliatoio può risultare complicato. Handanovic infatti è il capitano da ormai quattro anni, e ha rapporti personali profondi nell’ambiente visto che è a Milano da oltre dieci. Quando arriva quello che sulla carta lo deve sostituire insomma non è carino. Gli altri possono avere dei dubbi su come comportarsi. Lukaku ha deciso di fare il suo gesto.

SPALLE COPERTE – Avere “l’approvazione” di Lukaku aiuta sicuramente. Il belga non è uno come tanti, ma un elemento di peso. In campo e in spogliatoio. Essere presentato da lui, in un certo senso, aiuta Onana quantomeno a rompere il ghiaccio. Il resto poi si vedrà. Ma Lukaku ha dato un segnale, forte. Onana è il benvenuto.