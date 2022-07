Lukaku, Inter unico pensiero: lavoro e grande forma fisica! Onana con lui

Lukaku e Onana si stanno allenando insieme in Costa Smeralda, in attesa di presentarsi in ritiro insieme al resto della squadra (per i Nazionali il rientro è fissato il 13 luglio ma il belga anticipa la data). Secondo quanto rivelato da Tuttosport, l’attaccante e il portiere anche oggi hanno spinto forte

LAVORO AL MASSIMO – Romelu Lukaku ha fatto ritorno all’Inter ma a differenza della prima volta non si presenterà in sovrappeso. Come sottolinea Tuttosport, a giudicare da come il belga si sta allenando in Sardegna, dove si trova in vacanza, la forma fisica sarà tutt’altro che precaria. A dimostrazione appunto della grande voglia del numero 90 nerazzurro di iniziare subito con il piede giusto. Insieme a lui sta lavorando anche l’altro acquisto nerazzurro, ovvero André Onana. I due anche oggi si sono presentati di buona mattina allo stadio Nespoli di Olbia dove si sono allenati per 90 minuti alternando lavoro atletico, tecnica individuale e tiri in porta. Intanto l’Inter si prepara al primo giorno di raduno, fissato mercoledì 6 luglio per tutti quei giocatori che a giugno non sono stati impegnati in Nazionale. Lukaku anticipa il rientro: per rivederlo all’opera bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana.

Fonte: tuttosport.com – Stefano Pasquino