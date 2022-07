Sanchez, il Flamengo accelera: offerto ingaggio top. No buonuscita? – TS

Alexis Sanchez è finito nel mirino del Flamengo. Il club brasiliano, secondo Tuttosport, è pronto ad accontentare le richieste economiche del calciatore

ACCELERATA – Alexis Sanchez è finito nel mirino del Flamengo. Il club brasiliano, dopo aver perfezionato l’arrivo di Arturo Vidal, spera di convincere anche il numero 7 nerazzurro. Nelle ultime ore, secondo Tuttosport, c’è stata un accelerazione nella trattativa: il club brasiliano ha individuato in Sanchez il partner giusto per Gabigol, anche alla luce dell’infortunio occorso a Bruno Henrique. Il Flamengo, scrive il quotidiano, sarebbe inoltre disposto a corrispondere all’attaccante lo stesso ingaggio che percepisce, attualmente, all’Inter. Se si concretizzasse questo scenario, l’Inter potrebbe anche non garantire alcuna buonuscita: ipotesi, però, definita “remota” dal quotidiano torinese.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino