Lugano-Inter, prima amichevole e primo test da titolare per Gosens

Nella prima amichevole col Lugano l’Inter avrà una novità da mostrare. Sulla sinistra inizia l’era di Gosens, che dopo l’addio di Perisic prenderà il ruolo da titolare.

NUOVO TITOLARE – Lugano-Inter è la prima amichevole di questa estate nerazzurra (per informazioni su dove vederla leggete QUI). La prima uscita per la squadra di Simone Inzaghi edizione 2022-2023. Pur ancora in un contesto rimaneggiato, con molti assenti, diversi adattati e molti Primavera ci saranno delle novità da osservare. In particolare una. La sfida con gli svizzeri infatti segna l’inizio di una nuova era sulla fascia sinistra. Quella di Robin Gosens.

CAMBIO DI FASCIA – Già perché Lugano-Inter sarà la prima partita senza più Perisic. Una novità strutturale. Che cambierà la squadra a cui ci siamo abituati negli ultimi due anni. Gosens è senza discussione un titolare della prossima Inter. Colui destinato, già da gennaio, a prendere il testimone del croato. E già dalla prima amichevole ci sarà qualcosa da vedere, discutere, commentare.

PRIMI PASSI – L’acquisto del tedesco è stato una mossa d’anticipo. Che adesso deve iniziare a dare i suoi frutti. Inzaghi, dopo un inserimento di sei mesi in cui praticamente non lo ha mai usato, è pronto a puntare su di lui. Ha avuto tempo per conoscerlo e riflettere su come inserirlo e sfruttarlo. E anche lo stesso Gosens ha avuto tempo di capire il mondo Inter. Dall’amichevole col Lugano inizierà a parlare il campo.