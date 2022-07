Inter, contro il Lugano cambia lo schieramento? La novità di Inzaghi

L’Inter spesso lo scorso anno è stata un po’ accusata di non cambiare mai rispetto al 3-5-2 classico da sempre adottato. Inzaghi su questo sta lavorando e oggi contro il Lugano occhio alla sorpresa.

CAMBIO – L’Inter questo pomeriggio contro il Lugano potrebbe svelare una novità tattica non indifferente. Nel primo test amichevole non ufficiale infatti, Inzaghi ha schierato un 3-4-1-2 con Correa alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Un trequartista al posto di un centrocampista in pratica. Una soluzione questa che potrebbe però subire dei cambiamenti. Gli uomini in rosa ora Inzaghi li ha e può variare gli schieramenti, come ad esempio, affidarsi al doppio trequartista alle spalle di un’unica punta. Dzeko di fatto lo scorso anno si è mosso più da seconda punta che da punta vera dunque potrebbe essere uno dei due alla spalle di Lukaku o Lautaro Martinez senza dimenticare Mkhitaryan e Calhanoglu, due veri trequartisti.