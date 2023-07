L’Inter con l’Al Nassr mostra una fase di recupero palla di qualità

La sfida tra Inter e Al Nassr ha visto una conferma di un punto di forza dei nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno spesso recuperato palla in zona offensiva.

DATO AMICHEVOLE – L’amichevole con l’Al Nassr va presa per quello che è. Un’amichevole di luglio, nemmeno agosto, con molto caldo, una formazione limitata con lavoro fisico che appesantisce le gambe. Contro avversari più avanti nella preparazione. Le indicazioni quindi restano relative. Però c’è un dato emerso in modo molto chiaro: l’Inter sa come recuperare palla in zona offensiva. Un punto di forza specifico dell’Inter di Inzaghi.

PUNTO DI FORZA CONSOLIDATO – Contro l’Al Nassr l’Inter ha creato molto. Anche più delle attese, viste le condizioni. E molte occasioni sono arrivate proprio grazie al recupero palla alto. Questione di pressing e occupazione degli spazi. Pur non essendo al meglio e pur dovendo integrare dei nuovi, la squadra di Inzaghi ha mantenuto la capacità tattica di mandare in difficoltà la prima costruzione avversaria per poi sfruttarne gli errori. Una conferma importante, anche se sfruttata solo in parte.