L’Inter cerca Lukaku e Koulibaly, ma le situazioni sono diverse

Lukaku e Koulibaly sono i primi nomi di cui si stanno occupando gli uomini mercato dell’Inter. Per quanto i due siano entrambi del Chelsea, le situazioni singole sono molto differenti.

SITUAZIONI DIVERSE – Il mercato dell’Inter è iniziato con fitti contatti col Chelsea. Nel mirino non uno, ma ben due obiettivi (come minimo): a Lukaku infatti si è aggiunto Koulibaly. Due esuberi dei londinesi, che l’Inter vorrebbe con una formula vantaggiosa, cioè in prestito, per rilanciarli. E poi si vede tra un anno. Per quanto le discussioni siano collettive, le situazioni dei due giocatori però sono diverse.

QUESTIONE LUKAKU – La situazione di Lukaku è ben chiara. Il giocatore al Chelsea non ci vuole stare. Vuole invece stare all’Inter. E solo all’Inter. Questo punto di partenza è stato il motore del prestito di un anno fa. Un’operazione che sembrava impossibile, e che il giocatore per primo ha reso non solo possibile, ma proprio concreta. Pure in tempi brevi. Per quanto il Chelsea possa fare resistenza, la volontà del belga è sempre stata il motore decisivo di ogni suo trasferimento. E lui vuole rimanere all’Inter. Tutte premesse che non valgono per Koulibaly.

QUESTIONE KOULIBALY – Il senegalese, in primo luogo, non ha alcun rapporto con l’Inter. Non ha alcun motivo personale per spingere per la destinazione. Deve rilanciarsi dopo una stagione molto, ma molto al di sotto delle aspettative. Ma al Chelsea è cambiato tutto e si ricomincia con un nuovo progetto tecnico. Quasi da zero, tutti alla pari, con un nuovo allenatore. Koulibaly può tranquillamente puntare a un rilancio, almeno in questi primi mesi. Poi magari ad agosto capisce che le porte sono chiuse. E inizia a guardarsi in giro. Ma anche in quel caso, non sarà l’Inter la sua unica scelta.