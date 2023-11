Lautaro Martinez vs. Soulé: confronto con infografica prima di Inter-Frosinone

Lautaro Martinez è senza dubbio nel periodo migliore della sua carriera e l’Inter ringrazia. Soulé sta impressionando partita dopo partita in maglia Frosinone e la Juventus ne gode a distanza. I due attaccanti argentini sono i protagonisti più attesi a San Siro in vista del posticipo Inter-Frosinone. Analizziamo il confronto Lautaro Martinez-Soulé prima di Inter-Frosinone in Serie A anche grazie alla dettagliata infografica firmata FootData™ x Inter-News.it

TANGO ARGENTINO – La stella del Frosinone di Eusebio Di Francesco è senza dubbio Matias Soulé, classe 2003 argentino in prestito dalla Juventus fino a fine stagione. Il 20enne di Mar del Plata (Buenos Aires), con i suoi 5 gol in Serie A, è anche il capocannoniere della squadra ciociara. Il suo ruolo non è quello di centravanti, però. Ed è questo il motivo per cui tenerlo sotto controllo in occasione di Inter-Frosinone a San Siro. A Milano andrà in scena lo scontro con il connazionale Lautaro Martinez, capitano dell’Inter di Simone Inzaghi e capocannoniere della Serie A con 12 gol. Il 26enne di Bahia Blanca (Buenos Aires) è il calciatore più atteso a San Siro ed è uno dei “modelli” del più giovane Soulé. Caratteristiche e ruoli diversi sì ma stesse ambizioni e sogni. Lautaro Martinez veste la maglia numero 10 dell’Inter e gioca nella Nazionale Argentina al fianco del capitano Lionel Messi, che prima o poi “incoronerà” il suo erede. Una maglia numero 10 che Soulé non indossa nemmeno nell’Argentina Under-20 a causa di Valentin Carboni, classe 2005 dell’Inter in prestito al Monza. Due competitor interisti per lo juventino Soulé. Il focus oggi è solo sul Frosinone, però. Sul Frosinone in casa Inter, per la precisione. Perché oltre 500 km dividono Bahia Blanca e Mar del Plata ma ben 13 punti l’Inter capolista dal Frosinone undicesimo. Per Inter-Frosinone confrontiamo alcuni dati statistici degli argentini Lautaro Martinez e Soulé attraverso l’infografica di FootData™ in collaborazione esclusiva con Inter-News.it sul tema Inter.

Fonte: FootData™