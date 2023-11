Calcio in lutto per il dramma Dwamena: arriva il cordoglio dell’Inter

Calcio in lutto dopo la tragica scomparsa di Dwamena, 28enne attaccante ghanese dell’Egnatia. Tra i tanti gol segnati in maglia neroverde anche quello in amichevole contro l’Inter di Inzaghi nemmeno tre mesi fa. Di seguito il cordoglio della società nerazzurra via social

CORDOGLIO INTER – La morte di Raphael Dwamena colpisce tutto il mondo del calcio. L’attaccante ghanese dell’Egnatia ci lascia a soli 28 anni in seguito a un arresto cardiaco. Il calciator – tra l’altro autore del primo gol nell’amichevole estiva contro l’Inter di Simone Inzaghi, terminata 4-2 per la squadra nerazzurra – era il bomber della squadra albanese. Prima del trasferimento in Albania giocò anche in Austria (Liefering, Austria Lustenau e Blau-Weiß Linz), Spagna (Levante e Real Saragozza) e Svizzera (Zurigo e BSC Old Boys) oltre che in Danimarca (Vejle). Il dramma Dwamena si è consumato rapidamente nello scontro diretto odierno contro il Partizani al 25′ del primo tempo. Calcio in lutto. Anche da parte dell’Inter – attraverso un post pubblicato sui propri canali social – arriva il cordoglio per il calciatore ghanese appena scomparso: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Raphael Dwamena e si stringe attorno alla famiglia e al Club dell’Egnatia in questo momento di lutto”.

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Raphael Dwamena e si stringe attorno alla famiglia e al Club dell’Egnatia in questo momento di lutto.#FCIM — Inter (@Inter) November 11, 2023

Fonte: Account X (ex Twitter, ndr) del Club [@Inter]