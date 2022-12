Lautaro Martinez, rigore punto di svolta: nuove gerarchie per Scaloni

Lautaro Martinez ha realizzato il rigore che ha mandato l’Argentina alla semifinale del Mondiale. Il gol, pesantissimo, può rappresentare la svolta per il “Toro”

SVOLTA – Lautaro Martinez è stato determinante in Olanda-Argentina. L’attaccante dell’Inter ha infatti risolto la gara, in favore dell’albiceleste, trasformando un rigore pesantissimo. Una responsabilità enorme che il “Toro” ha saputo affrontare in maniera brillante, nonostante le critiche e le pressioni delle ultime settimane. Il rigore contro l’Olanda può essere il punto di svolta del Mondiale, fin qui in chiaroscuro, di Lautaro Martinez. Una scossa positiva che può aiutarlo a superare le difficoltà a convertire in rete le azioni da gol. Non sarebbe strano, inoltre, vedere il “Toro” titolare contro la Croazia di Brozovic: Scaloni ha sempre creduto nel “Toro” ed il gol-partita contro l’Olanda può ribaltare nuovamente le gerarchie in attacco del CT sudamericano che, negli ultimi incontri, aveva preverito Julian Alvarez al numero 10 dell’Inter.