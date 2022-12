Guarino: «L’Inter Women è venuta qui per vincere e l’ha fatto! Buona gara»

Guarino interviene nel post-partita di Pomigliano-Inter Women (vedi tabellino). L’allenatrice nerazzurra commenta la prestazione delle sue ragazze, tornate finalmente alla vittoria. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Inter TV dal mister interista.

CRESCITA – Rita Guarino commenta la vittoria dell’Inter Women nella gara, in trasferta, contro il Pomigliano. Al termine dell’incontro di Serie A Femminile, l’allenatrice nerazzurra dichiara: «Abbiamo avuto un buon impatto con la gara. C’è stata una buona interpretazione delle situazioni tecnico-tattiche, come avevamo chiesto. Abbiamo trovato di fronte una squadra molto organizzata, che chiudeva soprattutto gli spazi centrali. Più di una volta ci siamo presentati vicino alla loro area, senza però trovare le vie giuste per andare in rete. Poi, nel corso della partita, siamo cresciute ancora di più e siamo riuscite a finalizzare quanto abbiamo costruito. Ci portiamo a casa questi tre punti importanti. Siamo venuti qua per vincere e l’abbiamo fatto!». Questo il pensiero espresso da Guarino, ai microfoni di Inter TV, sulla prestazione della sua Inter Women.