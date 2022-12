Barzaghi: «Mkhitaryan prezioso per l’Inter. Un obiettivo per il 2023»

Henrikh Mkhitaryan si sta dimostrando sempre più prezioso per l’Inter, come mostrato anche nelle amichevoli dei nerazzurri a Malta. In collegamento con Sport Mediaset, il giornalista Marco Barzaghi ha sottolineato quelli che sono gli obiettivi dell’armeno per il 2023.

UOMO COPERTINA – Questa l’analisi di Marco Barzaghi sull’importanza di Mkhitaryan: «Mkhitaryan personaggio in copertina di questa fase non solo per i gol segnati nelle amichevoli. Si è conquistato il ruolo di grande protagonista in questa prima fase di ripartenza dopo la pausa mondiale, come già aveva fatto vedere prima della sosta. Non si nasconde e dice di voler giocare ancora di più, nonostante il prossimo ritorno di Brozovic e punta la sfida contro il Napoli per cominciare bene il 2023. In cui vuole vincere qualcosa di importante con la maglia dell’Inter».